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Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor - Son Dakika

Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor

20.01.2022 12:01
Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 48 puanla lider durumda olan Sakaryaspor, aynı zamanda altyapısından yetiştirdiği futbolcularla da dikkat çekiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 48 puanla lider durumda olan Sakaryaspor, aynı zamanda altyapısından yetiştirdiği futbolcularla da dikkat çekiyor. Son olarak altyapıda yetişen genç stoper Arif Kocaman Süper Lig takımlarından Kayserispor'a transfer oldu.

Türkiye profesyonel liglerinde namağlup tek takım olan Sakaryaspor, TFF 2. Lig'de emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerliyor. Son olarak ligin 20. haftasında sahasında Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, en yakın rakibiyle puan farkını 8'e çıkarttı. Geçtiğimiz senelerde adından başarılarla söz ettirmesi dışında yetiştirdiği futbolcularla da tanınan Sakaryaspor, geçmişe göz kırpmaya başladı. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Tuncay Şanlı gibi Türk futboluna damga vuran isimleri yetiştiren Sakaryaspor, yakın tarihte ise sadece Burak Bekaroğlu'nu bir üst lige transfer etmişti. 2018-2019 sezonunda Sakaryaspor'dan 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer olan Burak Bekaroğlu bu sezon ise Süper Lig'de mücadele eden Karagümrük'e transfer oldu.

"Sakaryaspor, eski günlerine sportif başarılarıyla birlikte dönmeye başladı"

Yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, eski günlerine sportif başarılarıyla birlikte dönmeye başladı. Yeşil-siyahlılar, son olarak altyapıda yetiştirdiği genç stoper Arif Kocaman'ı Süper Lig takımlarından Kayserispor'a transfer etti. Bu transferle birlikte bir kez daha Türk futbolu gözünü Sakaryaspor altyapısına çevirdi. Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, altyapısında futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Arif Kocaman'ın Kayserispor'a transferinin ardından bu sefer dikkatler alt yapıdan kadroya yeni dahil edilen Berkay Kurubacak, Ruhi Yıldız ve Furkan Toker'e çevrildi. Aynı zamanda Sakaryaspor A takımında bu sezon gelecek vaat eden Azad Tarım ve kaleci Yuşa Tığrak gibi alt yapıdan yetişen futbolcular bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan alt yapı genel koordinatörü Murat Balaban "Eski günlere inşallah dönüyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Sakaryaspor uzun yıllar sonra Türk futboluna yetenekli oyuncular veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi. - SAKARYA

Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor
Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor
Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor
Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor
Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor altyapısı ışık saçıyor - Son Dakika Spor


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