Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kaldı - Son Dakika
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Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta erteleme maçında Sakaryaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı.

28.08.2024 23:15
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Trendyol 1. Lig'in 3. hafta erteleme maçında Sakaryaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Sakaryaspor atağında Murat Cem, ceza sahası sol çaprazda rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Nurullah'tan seken topu savunma uzaklaştıramadı ve meşin yuvarlak Mustafa Pektemek'in önünde kaldı. Mustafa'nın vuruşunda kaleci Nurullah gole izin vermedi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu sol kanattan Bülent Uzun yeniden ceza sahasına ortalarken Gradel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Çekdar Orhan, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Nurullah topu kornere çeldi.

52. dakikada Gradel'in arka direğe doğru yaptığı ortada Erdi'nin kafa vuruşunda top yerden sekerek arka direğe yöneldi. Fernando'nun kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

55. dakikada Çekdar Orhan'ın ceza sahası solundan yaptığı ortaya Murat Uçar'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

64. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Del Valle, rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Del Valle'nin ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Nurullah topu kornere çeldi.

83. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Del Valle'nin pasında, Alper Uludağ'ın gelişine vuruşunda top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Emre Demir'in voleyle vuruşunda meşin yuvarlak yerden de sekerek az farkla dışarı gitti.

85. dakikada sağ çaprazdan son çizgiye inen Murat Uçar içeriye topu çevirdi. Savunmanın müdahale edemediği topa Sinan'ın sert şutunda kaleci Szumski topu çelerken, savunma topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Yiğit Arslan, Seyfettin Ünal, Nurettin Dinçer Demir

Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar, Rayane Aabid (Alper Uludağ dk. 72), Fernando, Max Gradel (Emre Demir dk. 82), Yonathan del Valle (Volkan Eğri dk. 90), Mustafa Pektemek (Muhammed Ertürk dk. 72)

Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Miraç Asıltekin, Uğurhan Uğurlu, Abdel Zagre, Temel Çakmak

Teknik Direktör: Suat Kaya

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tur, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Alberk Koç, Murat Uçar (Yılmaz Ceylan dk. 90+1), Cassubie, Yakal Taylan (Sinan Kurt dk. 58), Adama Traore (Serkan Odabaşoğlu dk. 73), Çekdar Orhan (Oktay Aydın dk. 58), Assombalonga

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Veysel Sapan, Veli Çetin, Erkan Sasa

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Murat Uçar, Yakal Taylan, Alberk Koç (Amed SF), Fernando, Murat Akpınar (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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