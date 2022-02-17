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Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor

17.02.2022 15:26
Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Ankaraspor'u ağırlayacak olan Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Ankaraspor'u ağırlayacak olan Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Koşu ile başlayan idman pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Sezonun ikinci yarısına istediği gibi bir başlangıç yapamayan yeşil-siyahlılar, Ankaraspor mesaisini yoğun bir tempoda geçiriyor. Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla Ankaraspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sakaryaspor ile Ankaraspor arasında 19 Şubat Cumartesi günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak. Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği maçta yeşil-siyahlılar 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA

Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor
Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor
Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor
Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor
Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor

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Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Ankaraspor, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Ankaraspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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