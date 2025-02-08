Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Fatih Tokail, Onur Gülter, Mehmet Dura
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, N'koulou, Bülent Uzun, Burak Altıparmak, Simon, Aabid (Dk. 72 Emre Demir), Mendy (Dk. 90+1 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 77 Emircan Altıntaş), Ozegovic
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 84 Catic), Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Suat Kaya, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Atila Turan), Tunahan Ergül (Dk. 84 Atakan Cangöz), Eren Karadağ (Dk. 57 Burak Süleyman), Verheydt (Dk. 77 Ali Akman)
Goller: Dk. 13 Tunahan Ergül (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 33 Ozegovic (Penaltıdan), Dk. 47 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Erkan Kaş (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 54 Burak Çoban, Dk. 85 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 87 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, evinde Ahlatcı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Çorum FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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