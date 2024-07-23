Sakaryaspor\'da 2024-2025 sezonu hazırlıkları başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etabı başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.
Futbolcular, istasyon ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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