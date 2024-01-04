Sakaryaspor Defans Oyuncusu Çağlayan Menderes: Şampiyon Olmak İstiyoruz

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un defans oyuncusu Çağlayan Menderes, bu yıl şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor'da 24 yaşındaki savunmacı Çağlayan Menderes, açıklamalarda bulundu. Hem taraftarı hem stadı hem de şehriyle Sakarya'nın ligin en büyük takımı olduğunu söyleyen Menderes, "Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. Güzel bir ortamımız var. İnşallah bu sezon da 1. Lig'de güzel işlere imza atmak istiyoruz. Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Yenilmezlik serilerini devam ettirmek istediklerini vurgulayan başarılı futbolcu, "Hemen her maç aynı mücadeleyi sahaya yansıtan ve sergileyen bir ekibiz. İnşallah bundan sonra da yenilmeyeceğiz. Kazanarak yolumuza devam edeceğiz. 11 maçlık yenilmezlik serimizi uzatabildiğimiz kadar uzatmak istiyoruz. Şampiyon olmak için de her maçı kazanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Çağlayan Menderes, bu sezon Sakaryaspor ile 4 resmi karşılaşmada görev aldı. - İSTANBUL