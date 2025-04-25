Sakaryaspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında evinde Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanda yeşil-siyahlılar, yeni teknik direktörleri İrfan Buz yönetiminde çalıştı.

Futbolcular, idmanda ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

İrfan Buz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 30 yıl önce Sakaryaspor formasını giydiğini anımsattı.

Kulüpte görev almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Buz, "Çok çabuk gelişti olaylar. Gerçekten her şey için elini taşın altına sokmaya değer camialar vardır, Sakaryaspor da onlardan biri." dedi.

Buz, futbolda zaman kavramının önemine işaret ederek, "Çok kısa zamanımız var. O yüzden bu konularda birebir görüşmelerimiz olacak. Çok fazla gol yemişiz, takım savunmasıyla ilgili sıkıntılar var. Futbolcu kardeşlerimize yardım ettikten sonra her şeylerini vermek için sahaya çıkacaklar. Kaliteli takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Buz, taraftarları ligin kalanında oynayacakları iki iç saha maçında takıma desteğe çağırdı.

Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.