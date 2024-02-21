Sakaryaspor, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Nsana Simon ödem nedeniyle antrenmana katılmazken, Dino Ndlovu ayrı bir salonda çalıştı. Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

21.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda pas ve çift kale taktik çalıştı.

Antrenmana bacağında ödem bulunan Nsana Simon katılmazken, Dino Ndlovu takımdan ayrı salonda çalıştı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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