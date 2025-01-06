Sakaryaspor - Gençlerbirliği Maçındaki Kritik Beraberlik - Son Dakika
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Sakaryaspor - Gençlerbirliği Maçındaki Kritik Beraberlik

Sakaryaspor - Gençlerbirliği Maçındaki Kritik Beraberlik

Bakkal, pozisyon üretiminde eksik kaldıklarını belirtti. Eroğlu ise savunma ve gelişim vurgusu yaptı.

06.01.2025 23:16
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama daha üretken olabilirdik." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zemin nedeniyle iki takımın da istediğini yapamadığını söyledi.

Karşılaşmanın ilk devresinin dengeli geçtiğini anlatan Bakkal, "İkinci devre oyunun üstünlüğü bizdeydi. Ceza sahasına 14 kez girdik, net 1-2 pozisyonumuz var. Sahamız iki takımı da engelledi. Mücadeleden memnunum. Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama daha üretken olabilirdik. Atanın galip geleceği bir maçtı, berabere bitti. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmandan puanla döndükleri için memnun olduklarını dile getirdi.

Oyunda istedikleri seviyelere kısa sürede çıkmanın kolay olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Bugün savunma anlamında iyi durduk, rakibe alan bırakmadık. Rakibin ön taraftaki etkili oyuncularının getirdiği toplarla hafta içi çalıştığımız alanları iyi kapattık. İlk yarı bir pozisyon verdik. Yakaladığımız geçiş hücumunda iyi pas verebilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik." diye konuştu.

Stat zemininin ağır ve oynamaya müsait olmadığına değinen Eroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor ki hedeflediğimiz tırmanışı yapalım. Maçta ön bölgede topun bizde kalmamasından dolayı zaman zaman rakibin baskısını hissettik. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor, hücum üretkenliğini daha da artırmalıyız."

Kaynak: AA

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