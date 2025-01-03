Sakaryaspor, Gençlerbirliği\'ne Hazırlanıyor

Spor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ve istasyon çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sonlandı.

Yeşil-siyahlılar, 6 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. - SAKARYA