Sakaryaspor Genel Kurulu 1 Temmuz\'da Devam Edecek

Sakaryaspor'da 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen kongrede çıkan arbedenin ardından Genel Kurul Divanı tarafından güvenlik gerekçesi ile kongreyi ertelemişti. Olağan Genel Kurul'un devam edeceği tarih Sakaryaspor yönetimince açıklandı.

Sakaryaspor'da 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul, kongrede yaşanan arbede nedeniyle ertelenmişti. Kulüp yönetimi kongrenin devam edeceği tarihi sosyal medya üzerinden açıkladı. Kurul, 1 Temmuz Çarşamba günü Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleşecek. Kongre akışının iptal edilen kurulda delegelere sunulan aynı gündem maddeleri ile devam edeceği belirtildi.

Kongrede arbede çıkmıştı

Sakaryaspor'da merakla beklenen olağanüstü genel kurul kongresi, Atatürk Stadyumu'nda öğle saatlerinde gerçekleştirilen açıklamalarla başladı. Yapılan konuşmaların ardından iddiaya göre, divan kurulu listesi sunulması için kongreye ara verildiği esnasında delege olmadığı belirtilen bir şahsın, divan kurulu listesi sunması üzerine kongrede gerginlik yaşandı. Yaşanan olayın ardından tansiyon yükselirken, yeşil-siyahlı ekibin taraftar grubu Tatangalar, kongreye müdahale etme girişiminde bulundu. Kısa sürede büyüyen arbede üzerine salonda görevli kolluk kuvvetleri devreye girdi. Ekiplerin ve yönetim kurulu üyelerinin çabası sonucu ortam sakinleştirildi. Yaşanan olayların ardından toplanan heyet, olağanüstü genel kurul kongresini, divan kurulu 12. ve 17. maddesi gereğince erteleme kararı aldı.

Sakaryaspor yönetiminin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "31 Mayıs 2026 tarihinde başlayan, ancak Genel Kurul Divanı tarafından güvenlik gerekçesiyle mevzuatın verdiği yetki kapsamında ertelenen Olağan Genel Kurulumuzun, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde, aynı gündem maddeleriyle devam etmesine karar verilmiştir" sözlerine yer verildi. - SAKARYA