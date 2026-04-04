Sakaryaspor - İstanbulspor: 2-2 Beraberlik
Sakaryaspor - İstanbulspor: 2-2 Beraberlik

Sakaryaspor - İstanbulspor: 2-2 Beraberlik
04.04.2026 21:14
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 33. hafta maçında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Elmas, Oğuzhan Yazır

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır (Arif Kocaman dk. 68), Burak Bekaroğlu, Teixeira, Vukovic (Zwolinski dk. 82), Kerem Şen (Fofana dk. 68), Emre Demir (Melih Bostan dk. 62), Pena Flores, Owusu (Serkan Emrecan Terzi dk. 62), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Soro, Salih Dursun, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emercan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Vefa Temel (İsa Dayaklı dk. 67), Özcan Şahan (Araujo dk. 67), Ömer Faruk Duymaz (Sambissa dk. 80), Cham (Dijlan dk. 80), Krstovski (Ertuğrul Sandıkçı dk. 90+1)

Yedekler: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Muhammed Mert, Demir Mermerci, Fahri Kerem Ay

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Goller: Engin Poyraz Efe (dk. 23), Melih Bostan (dk. 85) (Sakaryaspor), Cham (45+1), Ömer Faruk Duymaz (dk. 56) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Melih Bostan (dk. 90+1) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Vukovic, Melih Bostan, Fofana (Sakaryaspor), Krstovski, Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor) - SAKARYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor - İstanbulspor: 2-2 Beraberlik - Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
