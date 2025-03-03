Sakaryaspor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sakaryaspor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, İstanbulspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idmanda bazı oyuncular yer almadı.

03.03.2025 19:04
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve taktik çalışama yapan yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Yeşil- siyahlı ekipte Kahraman Demirtaş, Ognjen Ozegovıc, Ömer Şişmanoğlu ve Bülent Uzun antrenmanda yer almadı.

Sakaryaspor, 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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