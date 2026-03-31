Sakaryaspor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile İstanbulspor, 4 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
