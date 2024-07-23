Sakaryaspor, kendi tesislerinde çalışmalara başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kartepe kampından sonra 3. etap çalışmalarına kendi tesislerinde başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenman, düz koşu ile başladı. İdman, taktik ve ısınma hareketlerinden sonra dayanaklılık çalışmasıyla devam etti. Oyuncular, istasyon ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. - SAKARYA