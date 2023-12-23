 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor, Kocaelispor\'u 3-1 mağlup etti
23.12.2023 - 22:44,
Abone Ol

- Sakaryaspor - Kocaelispor maçının ardından

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonun 17. haftasında Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'nda ezeli rakibi Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Mutlu Dervişoğlu, Ertuğrul Sağlam'ın rahatsızlandığı için toplantıya katılamadığını söyleyerek, "Öncelikle hocamızın rahatsızlandığını belirtmek istiyorum, çok önemli olmasa da bir tansiyon problemi yaşadı. O yüzden bugün ben size eşlik edeceğim. Buraya gelirken ligde ikinci konumdaydık, biz en azından devre arasına aynı konumu koruyarak girmek istiyorduk. Tabii ezeli bir rakip var, Kocaelispor'un karşısında ve bu rekabetin de önemini biliyorduk. Buradan istediğimiz bir skorla ayrılmak istiyorduk. Maalesef umduğumuz gibi olmadı. İlk yarısı çok ortada geçen bir mücadelenin ikinci yarının başında biraz daha üstünlük kursak da bir şans golünden sonra üstünlüğü biraz hareketimize kaptırdık. O noktada yaptığımız hamleler maalesef beklediğimiz katkıyı sunmadı. Ama biz geleceğe dönük Kocaelispor'un hedefinden herhangi bir sapmanın olmadığını, sezon sonunda Kocaelispor'u hak ettiği, layık olduğu Süper Lig'e taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

"İstediğimiz yere yaklaştık"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, "Bir kamp hazırlığımız var, malum gelecek olanlarla beraber uyum, takımın buradaki şartlarını daha konforlu hale getirmek için bir kamp süreci yaşayıp tekrar lige döneceğiz. Ligin sonunu nerede görüyoruz sorusuna ise şu an bunu söyleyip de direkt bir hedefe kitlenmek çok doğru değil. Ben daha öncesinde de söylemiştim önceki yıllarda çalıştığım yerlerde de ara ara hedefler olur, ana hedefe doğru. Şu an geldiğimiz yerden bu duruma doğru bakarsak istediğimiz yere yaklaştık, ulaştık demiyorum, yaklaştık. O yüzden sonu inşallah iyi olacak. Ama bu tabii devre arasındaki hazırlık sürecimize de katkı sağlayacak olan oyuncularla da belirleyici olacak. O yüzden Tuncay Hocamız, yönetim, biz beraber ekip olarak, bütün arkadaşlar bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

"Aynı akışta bu maça hazırlandık"

Kocaelispor maçına nasıl hazırlandıklarını belirten ve ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini ifade eden Karslı, "Aynen normal bütünlüğünde rejenerasyon sonrası taktik antrenmanımız, taktik antrenmanımızdan sonra çok özel bir durum içermeyen, normal yolunda giden her şeyi aynı akışına bırakarak bu maça hazırlandık. Öyle ekstra bir durum yaşamadık açıkçası yani. Ligin sonunda kendimizi tabii ki zirvede görmek istiyoruz. Ama en zirvedeki takımla olan puan aralığımıza gerçekçi yaklaşmak lazım. Bizim gidebileceğimiz en son limit yok. Yani eğer en yukarıdaki rakip puan kaybettikçe biz o aradaki puanı kapatmaya çalışacağız. İyi oyun oynayalım, hatırlanabilecek sporlar olsun. Bir şampiyonluk daha yaşansın. Tuncay Hoca ile birlikte biz geldiğimizde takım 12-13'üncü sıralardaydı. Bugün şu an işte 3-4'üncü sıralarındayız. İkinci yarı neler değişir, onu beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ertuğrul Sağlam, Sakaryaspor, TRT Tabii, Trendyol, Basın Toplantısı, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika


23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Son Dakika
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 23:21:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement