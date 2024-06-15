Sakaryaspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

Sakaryaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağan genel kurulumuz, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22 Haziran'a ertelenmiştir. Olağan genel kurulumuz çoğunluk aranmaksızın 22 Haziran saat 14.00'te Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.
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