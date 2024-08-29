Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn: Çocuklarım Okula Gitmek İstemiyor - Son Dakika
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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn: Çocuklarım Okula Gitmek İstemiyor

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn: Çocuklarım Okula Gitmek İstemiyor

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, yeşil-siyahlı kulüpte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İn, ailesine yönelik küfürler nedeniyle çocuklarının okula gitmek istemediğini belirtti.

29.08.2024 17:08
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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, yeşil-siyahlı kulüpte son dönemde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Aileme aynı anda 20 bin kişi küfür etti. Her şeyi bir kenara bırakın benim 3 tane evladım var. Şu anda öyle bir haldeyiz ki 3 çocuğum da okula gitmek istemiyor" dedi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, sosyal medya hesabından Sakaryaspor'da yaşanan son gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştı. Geldiği günden itibaren yaşadığı sorunları dile getiren Başkan İn, herkesi sağ duyulu olmaya davet etti.

"3 evladım da okula gitmek istemiyor"

Geride kalan süreçte yıpratıldığını ve gelinen noktada çocuklarının okula bile gitmek istemediğini söyleyen Başkan İn, "Bu süreçte gerek basın, gerek bazı bürokratlar beni çok yıprattılar. Allah da buna şahittir, temiz duygularla geldik. Bu zamana kadar kimseye namussuzluk, ahlaksızlık yapmadım. Ama '68 oyla seçilen başkanı biz kabul etmiyoruz' dediniz. Bende dedim ki 'biri gelsin 69 oy alsın' bizde ona saygı duyalım. Biri dedi ki 'belinde silahla geziyor', 15 yıllık taşıma ruhsatlı silahım. Uluslararası silah kaçakçısı oldum. Aileme aynı anda 20 bin kişi küfür etti. Her şeyi bir kenara bırakın benim 3 tane evladım var. Şu anda öyle bir haldeyiz ki 3 çocuğum da okula gitmek istemiyor. Hanım işe gitmek istemiyor" diye konuştu.

"Beni itibarsızlaştırdılar"

İtibarsızlaştırıldığını ve baskıya maruz kaldıklarını dile getiren İn, "Koskoca Sakaryaspor camiasında 10 günde 3 adet kombine satıldı. Localarda ise 2 tane satıldı. Giren ve çıkan para belli. Hangi futbolcuya ne ödendiği belli, bütün tablo şeffaf. Ama şu an gelmiş olduğumuz duruma bakıyorum; ailemi tehdit ediyorlar. Biz ne yaptık? Ne güzel de takım kurduk. Topçuların parası ödenmiyor ama bunun sorumlusu ben değilim. Şu anda kime ne yaptığımızı sorguluyoruz. İki ay öncesine dönüyorum, medya şirketim var; nereye gitsem bürokratlara telefon açıyorum 'sizinle görüşmek istiyorum' diyorum hemen aynı dakikada randevu alıyoruz. Fakat şimdi beni itibarsızlaştırdılar, mahvettiler. Biz kime ne yaptık? Şu anda ailem iyi durumda değil, eşim iş yerine gitmek istemiyor, çocuklar okula gitmek istemiyor. Her yerden bir baskı ve mobbing. Biz madem bu kadar kötüydük, kongrede seçilmeseydik" ifadelerini kullandı.

"Cevabını veremeyeceğim hiçbir konu yok"

Son olarak cevabını veremeyeceği hiçbir konu olmadığını vurgulayan Gökhan İn, "Sakaryaspor'a bizim canımız feda olsun. Sağlımızı kaybettik, hiç önemli değil feda olsun. Ama şimdi ne hallere geldik. Bir de şimdi taraftar bize küfürler ediyor, ahlaksızsınız diyorlar. Bir tanesini çıkarsınlar, biz ne ahlaksız yapmışız? Cevabını veremeyeceğim hiçbir konu yok. Ben bu takım dağılsın istemiyorum. Bir şeyde kalmadı ki satalım, alalım takımı ayakta tutalım. Başarısızlık olarak saymıyorum ama varsa taliplisi saygı duyarız. Bindiğim arabaya bile taktılar. Bizi biraz rahat bırakın. Takım dağılıyor dediler, vermezsen para dağılır. Beklentilerimiz var, sponsorluk anlaşmalarımızı bari engellemeyin. Onları bozmayın bari. Ben birlik olmaya ve herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn: Çocuklarım Okula Gitmek İstemiyor - Son Dakika

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