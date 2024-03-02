Spor

- Sakaryaspor - Manisa FK maçının ardından

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sakaryaspor - Manisa FK karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Aslında haftalardır ciddi bir karakter gösteriyoruz, ciddi bir değişim içerisindeyiz. Gerek oyun olarak gerek mücadele olarak. Bu ligin zorlu rakipleriyle oynuyoruz. Ama sahada gerçekten bu anlamda olumlu işler yapıyoruz. Bugün de Sakarya maçında bana göre ciddi bir karakter gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik farklı şeyler olabilirdi. İşin sonucunda tabii ki mağlup olduğumuz için üzgünüz. Sakaryaspor'un bu ligde gerçekten hem topa hem oyuna hakim olan bir anlayışı var. Buna karşı biz de ciddi bir direnç gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yeri geldiğinde savunmayı çok güçlü yapıp yeri geldiğinde oyuna ve topa hakim olmaya çalıştık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Sakaryaspor yakaladığı pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. En kötü buradan bir puan alma hakkımız vardı diye düşünüyorum ama olmadı. Sakaryaspor takımını bu galibiyetinden dolayı da tebrik ediyorum" dedi.

"Haklı bir galibiyet aldık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı da, "Bazen planladığınız gibi olmaz, bugün sahaya çıktığımızda da zaten oynarken oyunu zaman zaman bazı bölümlerinde istediğimiz gibi olmadı. İstediğimiz oyunlar rakipten kendi sahamızda topu kazanamadık. Kazanamadığımız topları da kullanamadık haliyle. Her zaman olmuyor ama bu sefer mücadelenin gücü, inancın gücüyle de beraber bu oyundan haklı bir galibiyet aldık. Oyunun zaman zaman bazı bölümleri durdu. Çeşitli nedenlerden dolayı ama sonuçta galip gelmeyi bildik. Bazen böyle zor müsabakalarda kritik sonuçlar, kritik değerlendirmelerle hedefe gidebilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Pazartesi toplanıp tekrar oyuncu arkadaşlarımızla bir araya gelip önümüzdeki hedefe daha sağlıklı nasıl gidebiliriz onları konuşacağız ve değerlendireceğiz. Oyunun geneli de zaten ortada, mücadele gücü yüksek bir oyun olmuştu. Mutluyuz, sevinçliyiz, iyi bir oyun, iyi bir sonuç" diye konuştu.