Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi

Sakaryaspor, Manisa FK\'ya 2-1 Yenildi

Sakaryaspor, 21. hafta maçında Manisa FK'ya 2-1 kaybetti. Goller Kiprit ve Diallo'dan geldi.

27.01.2025 22:17
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Sakaryaspor atağında Mendy, topu ağlarla buluşturdu. Yan hakemden gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirtilerek hakem Raşit Yorgancılar tarafından gol iptal edildi.

29. dakikada Manisa FK atağında topla buluşan Muhammed Enes Kiprit topu ağlarla buluşturdu. 0-1

39. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sakaryasporlu Totre, topu file bekçisinin üzerine attı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Manisa FK'da Diallo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

90+2. dakikada Sakaryaspor atağında topla buluşan Ognjen topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Baykal Tuna, Rüştü Muhammed Orcan

Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Andrade, Rayane, Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Serkan Yavuz dk. 73), Totre (Burak Altıparmak dk. 46), Muhammed Himmet Ertürk, Mendy, Simon (Ognjen dk. 46)

Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Emre Tekoğlu, Engin Can Aksoy, Ali Uğurhan Uğurlu, Volkan Eğri, Salih Dursun, Alparslan Demir

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Daniel Ramirez(Efe Taylan Altunkara dk. 88), Umut Erdem, Diallo(Kerem Arık dk. 80), Muhammed Enes Kiprit(Bartu Göçmen dk. 80), Mamadou, Kaan Kanak (Kazım Can Kahya dk. 88), Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal(Yusuf Talum dk. 90+2), Kadir Kaan Yurdakul, Muhammet Ensar Akgün

Yedekler: Samet Karabatak, Eren Karataş, Mustafa Erkasap, Hugo,

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Goller: Muhammed Enes Kiprit (dk.29), Diallo (dk. 64) (Manisa FK), Ognjen (dk. 90+2) (sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mamadou, Muhammed Enes Kiprit, Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Oğuzhan Çapar, Rayane, Mendy (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 Yenildi - Son Dakika

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