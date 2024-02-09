Sakaryaspor, Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor, Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti

Sakaryaspor, Muhammed Himmet Ertürk\'ü transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ertürk ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sezon başından bu yana Gençlerbirliği forması giyen Ertürk, ligde 20 maçta görev aldı.

09.02.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen futbolcu Muhammed Himmet Ertürk ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed." ifadelerine yer verildi.

Sezon başından bu yana Gençlerbirliği forması giyen Ertürk, ligde 20 maçta görev aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:57:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Muhammed Himmet Ertürk'ü transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement