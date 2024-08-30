Sakaryaspor, seçimli olağanüstü genel kurul yapacak - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, seçimli olağanüstü genel kurul yapacak

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, seçimli olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı. Kulüp başkanı Gökhan İn, kentin marka değeri olan Sakaryaspor'un kayyuma kalmaması ve vicdani sorumluluğunu yerine getirmek için aday olduğunu belirtti. İn, yaşanan olaylar sonrası yönetim kurulunun derinden etkilendiğini ve görevde kalmalarının Sakaryaspor'a yarar sağlamayacağına inandığını ifade etti.

30.08.2024 17:18
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, seçimli olağanüstü genel kurul yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunun 15 Eylül saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 22 Eylül'de aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kulüp Başkanı Gökhan İn de yaptığı yazılı açıklamada, "kentin marka değeri Sakaryaspor'un kayyuma kalmaması ve bir Sakaryalı olarak vicdani sorumluluğunu yerine getirmek için" adaylığını açıkladığını ve 22 Haziran'daki genel kurulda başkanlığa seçildiğini anımsattı.

İyi niyetle çıktıkları bu yolda acil transferleri yapmış, önceki dönem futbolcu borçları nedeniyle gelen transfer yasağını kaldırmış, sezona hazırlık kampını gerçekleştirmiş ve 3 maçını da yenilmeden tamamlamış bir takım oluşturduklarını belirten İn, "Geride bıraktığımız süreçte yaşananlar, tanık olduğumuz olaylar ve bu olaylar sonrasındaki gelişmeler, ben başta olmak üzere tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı derinden etkiledi." dedi.

Geldikleri noktada herkesin tanık olduğu yaşanan gelişmeler sonrası görevde kalmalarının Sakaryaspor'a yarar getirmeyeceği inancında olduğunu aktaran Gökhan İn, "Bu nedenle Sakaryaspor'umuzun marka değerinin zarar görmemesi adına Sakaryaspor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurula gitme kararını almış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, seçimli olağanüstü genel kurul yapacak - Son Dakika

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