Sakaryaspor, Rijad Kobiljar\'ı Transfer Etti

Sakaryaspor, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 29 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Rijad Kobiljar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA