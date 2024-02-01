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Sakaryaspor, Samed Onur'u transfer etti

Sakaryaspor, Samed Onur\'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Samed Onur ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Onur, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

01.02.2024 18:11
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samed Onur'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Samed Onur." ifadelerine yer verildi.

Samed Onur, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

Kaynak: AA

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