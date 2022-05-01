Sakaryaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Sakaryaspor, Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenerken, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 1-0 yendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Sakaryaspor, karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Sakaryaspor Kaptanı Ömer Bozan, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez'in elinden aldı. Kupanın kaldırılmasıyla büyük sevinç yaşandı. Futbolcular kupayla şampiyonluk turu atarken, şampiyonluğu taraftarlarla birlikte kutladı.
Kaynak: DHA
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