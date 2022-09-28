Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

28.09.2022 18:18
Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Antrenman, çift kale yapılan maçın ardından sona erdi.

İdmanda, sakatlıkları bulunan Oğuz Kocabal, Deni Milosevic ve Artem Kravets yer almadı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçı, saat 16.00'da başlayacak.

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Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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