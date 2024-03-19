Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor

Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor

Trendyol 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Altay'ı mağlup ederek 47 puana ulaşan yeşil-siyahlılar, milli takım arasından sonra Şanlıurfaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

19.03.2024 16:07  Güncelleme: 16:08
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Trendyol 1. Lig'de 47 puanla üçüncü sırada mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 27. haftasında sahasında Altay'ı 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Milli takım arasından sonra deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Süper Lig hayaline doğru adımlarını atıyor - Son Dakika

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