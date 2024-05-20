Sakaryaspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig play-off'larında direkt final oynayacak Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için yapacağı final müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, antrenmanda takımın performansını değerlendirerek, final maçında başarılı olacaklarını belirtti.

20.05.2024 12:06
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Trendyol 1. Lig play-off'larında direkt final oynayacak Sakaryaspor, Süper Lig hasretini gidermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-siyahlılar, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınma ile başladı. İdman, taktik ve istasyon çalışmalarla devam etti.

"Artık son düzlük"

Antrenmanda takım değerlendirmesi yapan Coşkun Demirbakan, "Antrenmanlar, performansı belli bir seviyede yapılan çalışmalardır. Bizim uzun bir aramız oldu 20 gün kadar. Müsabaka yapmadık, bu bir dezavantaj. Fakat yüklemeleri, müsabaka seviyesinde yapmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduğumuzu final maçında göreceğiz. Diğer rakiplerimiz oynaya oynaya geldi. Bunların da avantaj veya dezavantajlarını da göreceğiz. Artık son düzlük, final maçında kim süreyi iyi kullanırsa o bir adım önde olur. Takımımız bu grubun en iyisi kadrosu" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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