Spor

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Hayatımda ilk kez böyle bir sezon yaşıyorum" dedi.

Çorum FK maçını değerlendiren Suat Kaya, ligde oynadıkları 4 maçta beraberlik aldıklarını belirterek, "Yaşamak istemediğiniz her şeyi bu süreçte yaşıyoruz. Kısa sürede bir takım kurarak oyuncuları yapılandırdık. Rakiplerimize karşı direnç göstermekten başka çaremiz yok. Ama bugün hesapta yoktu uzatmalarda bir gol yedik. Oyuncularımızın hepsini helal olsun. Çünkü 2 ayda 3 sportif direktör bir de yönetim değişikliği hem şehri hem de oyuncuları ister istemez etkiliyor. Transfer sezonunun bitmesine yarından sonra 10 gün kalıyor. Oyuncu alma sayımız da biraz yükseldi. Buna mecburuz. İlk yarıda ve ikinci yarının başında oyuncu değiştirmemiz gerekiyordu. Ama hep dirence göre hareket ediyoruz. Aynı oyuncuları içeride tutmaya çalışıyoruz. Kahretmedin ama nasip buymuş. Zor bir rakip iyi bir ekip iyi hazırlanmış bir ekip karşısında bu kadar iyi bir defans anlayışındaki Sakaryaspor vardı" diye konuştu.

Çorum deplasmanına gelirken verdiği destekten dolayı Sakarya Belediye Başkanına teşekkür eden Kaya, "Öncelikle buraya gelmemize çok büyük eneği olan Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun bir yolculuktu. Oyuncularıma çok büyük teşekkür ediyorum. Mesafe ve hiçbir şeyi tanımadan bizleri her gittiğimiz yerde destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında bir gazetecinin "Milli ara da bizi neler bekliyor takımda kondisyon eksikliği göze çarpıyor neler söylemek istersiniz" yönündeki soruyu Kaya, "Kondisyon eksikliğine katılmıyorum çünkü her hafta bir elime yakalıyoruz. Biz kolay başlamadık. En zoru bizdik ama direnç arttıkça oyuncu kalitesi yükseldikçe aslında canımı acıtan şey şu siz sormadınız ben söyleyin buraya gelirken gelmek istemeyen bir oyuncu bana sorsaydınız kim eksik diye sadece Kahraman'ı söylerdim çünkü kart cezalısı. Ama hakikaten formayı ıslatma niyetli bir oyuncu grubum var. Elinden geleni yapmaya çalışan bir oyuncu grubum var. Futbolcularla ne söylersen eksiksiz yapıyor bu nedenle çok mutluyum. O takviyeden olmalı takviyeler olmalı siz de farkındasınız oyunu durduruyoruz" sözleriyle yanıtladı.

Kaya, maça gelmek istemeyen oyucularla ilgili soruya ise şu sözlerle cevap verdi; "Bir tanesi gelmek istemedi öteki de doktor raporu olmadığı için şu anda yüzde 50'deyim ismini söylemek istemiyorum ama içerideki grup umursamadı bile hepsini helal olsun. Büyümüş şöyle söyledi, gitmek isteyen kim varsa kapıyı açacak isteyenler benim ağzımdan gönderebilirsin onun için sabah kahvaltıya kadar bekledim gelmek istemeye kapı açık ismi cismi ne olursa olsun. Elimizdeki oyuncular bize yeter" - ÇORUM