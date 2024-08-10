Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya Performanstan Memnun - Son Dakika
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Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya Performanstan Memnun

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya Performanstan Memnun

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya, 70. dakikaya kadar sergiledikleri performanstan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

10.08.2024 00:07
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Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya, 70. dakikaya kadar sergiledikleri performanstan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaya, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ancak golü bulamadıklarını belirten Suat Kaya, "Önemli olan kısa sürede takıma ne verdiğimiz. İlk 45 dakika buna çok mutlu oldum. Bütün istatistiklerde üstündük. Tek eksik goldü. Kanatlardan getirdiğimiz ataklarda ve cepheden çektiğimiz şutlarda gol atsak bunun meyvesini alacaktık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının başında yaptıkları hata nedeniyle kalelerinde golü gördüklerini aktaran Kaya, "Tepkiyi hemen akabinde vermeyi bildik. Son atağı da biz yaptık. 70 dakikadan çok mutluyum." diye konuştu.

Yonathan Del Valle'nin takımdan ayrılmak istediğini vurgulayan Suat Kaya, 3 oyuncuyu daha kadrolarına katacaklarını kaydetti.

Ersan Parlatan: "Bir puanla başlamak kötü değil"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan ise sezona bir puanla başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İkinci yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Parlatan, "Sevineyim mi, üzüleyim mi kestiremiyorum. Bir puanla başlamak kötü değil ama ikinci yarıda oyun ve pozisyon açısından galibiyete yakın taraf bizdik. Bir türlü ikinci golü atamadık. Bir puana da razı olmak ve sevinmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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