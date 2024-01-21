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Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı: Bu sonucu hak etmedik - Son Dakika
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Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı: Bu sonucu hak etmedik

Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı, Gençlerbirliği müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, galibiyeti hak etmediklerini belirterek, verilen kararları ve saha içerisindeki tutumu eleştirdi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı: Bu sonucu hak etmedik
21.01.2024 - 22:08,
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Sakarya spor Teknik Direktörü Turgay Karslı, Gençlerbirliği müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Gençlerbirliği'nin skorsal değerini tabii ki önemli buluyorum. Galip geldiler ama biz Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Gençlerbirliği'ne 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Sakaryaspor Teknik Direktörü Karslı, "Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Siyah ve beyaz başlamak istiyorum. Beyaz izlediğimiz bir film, 5 dakika içerisinde hiç bilmediğimiz anlamadığımız, belki pozisyon olarak bizim hatamızla başlayan ama ardından oluşmuş bir zincirin 5 dakika içerisinde bu kadar çok farklı bir oyuna, bu kadar farklı bir sonuca, bu kadar farklı bir davranışa dönüşebileceğini hiç beklemiyorduk. Yani verilen kararlar, saha içerisindeki tutum, bütün spor kamuoyunun herhalde izlediği gördüğü bir oyundu. Gençlerbirliği'nin skorsal değerini tabii ki önemli buluyorum. Galip geldiler ama biz Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka müsabakayı izleyen hem burada çıplak gözle hem de ekranın başında izleyen spor kamuoyu, futbol kamuoyu bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecekler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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