Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı: \'Aşağıdaki takımlardan alacağımız puanlarla yukarıdaki yerimizi belirleyeceğiz\'

Spor

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda skoru 2-3 farka getirebilecek pozisyonlara girdiklerini fakat bunları değerlendiremediklerini söyleyerek, "Aşağıdaki takımlardan alacağımız puanlarla yukarıdaki yerimizi belirleyeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kazanmak ve mücadele odaklı bir takım olduklarını aktaran Turgay Karslı, "Sakaryaspor'un şu ana kadar taşıdığı bütün sorumluluk ligin sonuna kadar aynı heyecanla ve tempoyla gidecektir. 3 tane yedik, 2 tane attık ama biz 3 tane atıp rakibi 3-0 ile de karşılayabilirdik. İlk yarıda akan oyundaki pozisyonlar rakipten çok daha avantajlı pozisyonlardı. Biz 3 veya 2 farkla önde olacağımız durumda 1 golle geriye düştük. Ama ardından devreden sonra yakaladığımız pozisyonlar kırmızı kartla oyun dışında kalan oyuncumuza kadar her şey normaldi. Orada skoru da yakalamıştık. Oyuncunun kart göstermesi, skora denge getirememiş olmamız oyuncularımızın yükünü arttırdı. Burada rakibinde kalitesini göz ardı etmemek lazım. 10 kişi kalan takıma karşı nasıl oynayacaklarını, onlar da planlı bir şekilde uyguladılar. Biz 2 golü duran toptan yedik. Birisi için diyebilirsiniz çok da duran top olmadı ama Caner'in vurduğu bir top duran top gibi bir pozisyon aldı. Hedefimizden sapmadık, aynı arzu ve istikamette gidiyoruz. Karttan sonra her şey değişti. Son dakikaya kadar 3-3'de bitebilirdi. Orada bile skoru tutabilecek bir pozisyonumuz vardı. Ama olmadı. İki takımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Eyüpspor da puan farkını açmaya devam ediyor. Biz de bundan sonra aşağılarda bizimle mücadele edecek takımlardan alacağımız puanlarla yukarıdaki yerimizi belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Biz kazanmak ve mücadele odaklı bir takım olduk!

Maçta eşitlik olmasıyla birlikte skoru koruma hedefi olup olmadığının sorulması üzerine ise Karslı, "Hayır skor kalsın diye düşünmedik. Üstünü oyunu güçlendirecek hamle ataklarımızı yapmıştık zaten. Tuncay Hoca ve ekibi, hiçbir oyunu elimizde tutalım bu bize yeter diye düşünmüyoruz. Biz kazanmak ve mücadele odaklı bir takım olduk. Oyuncular içeride suskun halde kaldıklarında takım olduklarını hissettirdiler. Agresif olduklarında da ne kadar mücadeleci olduklarını hissettiriyorlar. Bugün mücadele gücümüz yüksekti. Beraberlik üzerine kurulu bir oyun tercih etmiyoruz. Hocamız da istemiyor. Taraftar da böyle bir şey kabul etmez diye düşünüyorum. Biz atak oynayan, 3. bölgede iyi sonuçlar alabilecek bir oyun ortaya koyan ve 2. bölgeden kolay geçiş sağlayan bir oyun oynuyoruz. Rakiplerimiz gibi 1. bölgeden 3. bölgeye aracısız atıp ileride çoğalan bir oyun oynamadık. Kurgusu, hikayesi ve planı olan bir oyun tercih ediyoruz. Her şey kazanma odaklı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL