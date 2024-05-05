Sakaryaspor, Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu

Sakaryaspor, Tuzlaspor\'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, önemli bir deplasman galibiyeti elde ettiklerini ve Sakaryaspor'un üzerlerine gelmesini engellediklerini belirtti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise maçta yarı sahada futbol oynadıklarını ve bekledikleri bir sonuç olmadığını ifade etti.

05.05.2024 19:19
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, "Çok önemli bir deplasmandı buraya geldiğimizde puan cetvelinde son sıralarda yer alan takımlardan biriydik, düşme potasındaydık. Önemli bir galibiyet Sakarya'nın da üçüncü bitirmek içinde aşırı derecede puana ihtiyacı vardı. Çok iyi kapandık bunun neticesinde Sakaryaspor'un üzerimize gelmesinden ve kontrataklar bulduk. İlk yarı kaçırdığımız pozisyonlar oldu ama ikinci yarı Mamba ile attığımız gol daha özgüvenli durmamızı sağladı. Motive olduk maça ve böyle maçlar oyuncular için her şeyden soyutlandıkları, kendilerini tamamen futbolcu hissettikleri bir maç oluyor. Bunun neticesinde iyi konsantrasyon bize galibiyet getirdi. Son dakikalarda Sadık'ın attığı golde galibiyetimizi perçinleştirdi. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel bir galibiyet aldık" dedi.

"Yarı sahada bir futbol oynadık"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, "Rakip için iki defa pozisyon oldu bir dalgınlık, bir dikkatsizlik iki tane gol yedik. Onun haricinde belki de biz iki tane savunma oyuncusunu geçemedik, yaptığımız ortalarda attığımız şutlarda yarı sahada bir futbol oynadık. Maçın temposu yüksekti, topa sahip olma oranı da bizim için yüksekti ama heyecanı yüksek bir ligi sonuna kadar taşıyacağız. Haftaya bir final sonrakinde bir final daha oynamış olacağız. Beklediğimiz bir sonuç değildi" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika

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