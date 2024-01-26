 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne mağlup olduktan sonra Ümraniyespor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı, oyuncularla iyi iletişim kurduklarını ve öz güvenlerini geri getirdiklerini belirtti. Şanlı, takımın güzel futbol oynayıp mücadele gücü yüksek bir takım olmasını istediklerini söyledi ve taraftarın desteğiyle daha iyi yerlere geleceklerine inandığını ifade etti.

Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor
26.01.2024 - 14:07,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Sakarya temsilcisi, ilk iki maçta Göztepe ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Ligde 32 puanla 6. sırada bulunan yeşil-silahlı ekip, 20. haftada 28 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçını kazanmaya odaklandı.

Teknik direktör Tuncay Şanlı, AA muhabirine, takım ve yönetim olarak Sakaryaspor'un başarısı için çalıştıklarını söyledi.

Ligin ilk yarısında elde edilen 11 maçlık yenilmezlik serisinin mimarının oyuncular olduğunu belirten Şanlı, "Onlarla iyi bir iletişim kurduk, kendilerine olan öz güvenini geri getirdik. Bir oyun anlayışını aşılamaya çalıştık, onlar da reaksiyon verdiler, onun akabinde böyle bir oyun çıktı." diye konuştu.

Güzel futbol oynayan, coşkulu ve mücadele gücü yüksek bir takım kurmayı istediklerini dile getiren Şanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıya çok istediğimiz gibi başlamadık. Son Gençlerbirliği maçında oyun olarak iyiydik ama hem hakem hataları hem de oyuncu psikolojisinin bir anda reaksiyon vermesi, işleri o hale getirdi. Bunu düzeltecek yine bizleriz, ekibimiz ve asıl bu oyunun parçaları olan oyuncular. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Taraftarımızın desteğiyle şehir, camia, bütün dinamiklerle bu takımın başarısı için hep beraber olursak daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum."

Oyucularına yaşanan olumsuzlukların geride kaldığını, önlerinde yeni bir maç ve fırsat olduğunu, bunu değerlendirmeleri gerektiğini anlattığını aktaran Şanlı, futbolcularla motivasyon konuşmaları yaptıklarını anlattı.

Şanlı, son maçta kaybetmelerine rağmen neler kazandıklarını gördüklerini belirterek, eksikleri olsa da güçlü oyunları ve mücadele gücüyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Ligin zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Şanlı, şunları kaydetti:

"Herkes herkese puan kaybedebiliyor ya da kazanabiliyor. Önümüzde Ümraniye maçı var, hedefimiz onu kazanmak. 15 maç olarak değil de maç maç değerlendirmek gerekiyor. Ümraniye maçıyla da tekrar bir çıkış yakalamak istiyoruz.

Hedefimiz toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp ikinci çıkmak ya da üçüncü olup direkt final oynamak. İlk hedefimiz Ümraniye maçı. Onunla beraber yolumuza devam edeceğiz. Oyun olarak zaten bir şeyleri gösterdik. Bundan sonra yine top aslında oyuncuların ayağında. Onların performansı da belirli olacaktır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakaryaspor, Trendyol, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:47:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Ümraniyespor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement