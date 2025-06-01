Sakaryaspor'un Genel Kurulu Ertelendi

Sakaryaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kulübün bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8 Haziran'a ertelendi.
Olağanüstü genel kurul, çoğunluk aranmaksızın belirtilen tarihte yine aynı yerde gerçekleştirilecek.
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