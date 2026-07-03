Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Ümit Bozkurt getirildi.
Kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ümit Bozkurt ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Ümit Bozkurt."
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor'un Yeni Teknik Direktörü Ümit Bozkurt - Son Dakika
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