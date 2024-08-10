Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

10.08.2024 00:26
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktör Ersan Parlatan, "Maçtan sonra hissiyatım şu yönde; sevineyim mi yoksa üzüleyim mi? Tam anlamı ile kestiremiyorum. Sonuç itibarıyla 1 puan ile başlamak bizim için kötü değil ama maçın ikinci devresine bakarsak hem oyun hem de girdiğimiz pozisyonlar açısından sanki galibiyete daha yakın taraf olan biz gibiydik. Ama neticesinde bir türlü ikinci golü atamadık. 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha skoru tutabilseydik muhakkak alan bulacaktık ve burada skoru da yukarıya taşıyabilirdik. Ama dediğim gibi 1 puana da razı olmak gerekiyor. Sonuç itibarıyla ilk maçımız, deplasmanda oynadık ve rakibimiz de Sakaryaspor'du o yüzden 1 puana da sevinmek durumundayız" dedi.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya ise, "Bilindiği gibi bizim ligimizdeki bütün takımlardan 21 gün sonra çalışmalara başladık. Bugün oynadığımız rakibimizin ilk hazırlık maçını bizden 3 hafta önce oynamıştı. Önemli olan; bu kısa süre içerisinde takıma ne verdiğimiz. İlk 45 dakika takımımızın üstünlüğü vardı bu sebeple çok mutlu oldum. Tek eksik goldü. Bizim yapamadığımız ikinci yarı başladığında rakibimiz yaptı. Ama tepkiyi hızlı şekilde verdik. 70. dakikaya kadar oyunu taşımaya çalıştık ve son atağı da biz yaptık" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika

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