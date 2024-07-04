Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağlamıştı. Yeni transferlerin henüz kampa yetişmemesi üzerine yeşil-siyahlılar çalışmalarını U19 takımıyla yaptı. Sakaryaspor'da mevcut kadroda sözleşmesi devam eden isimlerden sadece Muhammed Ertürk bireysel olarak çalışırken, diğer isimlerin izinli olduğu bilgisine ulaşıldı. - SAKARYA
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