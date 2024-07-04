Spor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağlamıştı. Yeni transferlerin henüz kampa yetişmemesi üzerine yeşil-siyahlılar çalışmalarını U19 takımıyla yaptı. Sakaryaspor'da mevcut kadroda sözleşmesi devam eden isimlerden sadece Muhammed Ertürk bireysel olarak çalışırken, diğer isimlerin izinli olduğu bilgisine ulaşıldı. - SAKARYA