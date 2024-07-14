Sakaryaspor Yönetimi Takımı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sakaryaspor Yönetimi Takımı Ziyaret Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un kulüp başkanı Gökhan İn, asbaşkan Tolga Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Kartepe'de kamp yapan takımı ziyaret etti. Ziyaret sırasında başkan Gökhan İn, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek desteklerini dile getirdi. Yönetim kurulu üyeleri ise futbolcularla sohbet ederek, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Takımın antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, kampın genel durumu hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Sakaryaspor, sezon öncesi hazırlıklarına Kartepe'de devam ediyor.

14.07.2024 21:49
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kulüp başkanı Gökhan İn, asbaşkan Tolga Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Kartepe'de kamp yapan yeşil-siyahlı takımı ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre, bir otelde kamp yapan takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret sırasında başkan Gökhan İn, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek desteklerini dile getirdi.

Gökhan İn, burada yaptığı konuşmada, takımın gösterdiği çabadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kampta takımla birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten İn, "Bu kamp döneminde göstermiş olduğunuz özveri ve disiplin, Sakaryaspor'un geleceği adına bizlere umut veriyor. Hepinizin gayretini yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Sezon boyunca hep birlikte el ele vererek büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yönetim olarak her zaman yanınızdayız ve size olan desteğimiz tamdır. İyi bir hazırlık dönemi geçirmenizi ve sezona güçlü bir başlangıç yapmanızı diliyorum." ifadelerini kulandı.

Asbaşkan Tolga Taş da takımın moralini yüksek tutmanın önemine değinerek, oyunculara ve teknik heyete başarılar diledi.

Yönetim kurulu üyeleri ise futbolcularla sohbet ederek, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sonrasında takımın antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, kampın genel durumu hakkında teknik heyetten bilgi aldı.

Teknik direktör Suat Kaya ve futbolcular, yönetimin bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinin kendilerine büyük motivasyon sağladığını belirtti.

Sakaryaspor, sezon öncesi hazırlıklarına Kartepe'de devam ediyor.

Kaynak: AA

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