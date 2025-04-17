Sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın gözyaşları sel oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın gözyaşları sel oldu

Geniş Video İzle

Brezilya futbolunun simge isimlerinden Neymar, Atletico Mineiro karşılaşmasının 32. dakikasında sakatlandı. Sol uyluğunda yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu, gözyaşları içinde sahayı terk etti. Neymar için bu mücadele, yaklaşık bir yıl süren sakatlık sürecinin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçtı. Ancak beklenen dönüş, kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.

17.04.2025 11:03  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya futbolunun simge isimlerinden Neymar, sakatlık kabusundan bir kez daha kurtulamadı. Futbola başladığı kulüp olan Santos'la ilk 11'de sahaya çıktığı Atletico Mineiro karşılaşmasının 32. dakikasında sol uyluğunda yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

BİR YIL YİNE SAKATLANDI

Neymar için bu mücadele, yaklaşık bir yıl süren sakatlık sürecinin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçtı. Daha önceki karşılaşmada yedek soyunarak kısa süre görev alan Brezilyalı oyuncu, taraftarlarının karşısına bu kez tam anlamıyla "geri döndü" gözüyle çıkmıştı. Ancak beklenen dönüş, kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Yıldız ismin sağlık durumu hakkında kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşadığı sakatlığın ciddiyeti ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bu son gelişme, 1.5 yıl aranın ardından yeniden Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Neymar'ın form durumunu ve geleceğini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı başka bir sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarılmıştı.

Sakatlanarak oyundan çıkan Neymar\'ın gözyaşları sel oldu
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Atletico Mineiro, Brezilya, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null:
    Bitmiş artık okeye dönüyor. 5 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    The end...bundan sonra senin adın ..NEYİMvar 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:41:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın gözyaşları sel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement