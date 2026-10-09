Sakatlığı biten G.Saraylı Lemina, 35 gün sonra Kasımpaşa'ya sezonun ilk golünü attı - Son Dakika
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Sakatlığı biten G.Saraylı Lemina, 35 gün sonra Kasımpaşa'ya sezonun ilk golünü attı

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Sakatlığı biten G.Saraylı Lemina, 35 gün sonra Kasımpaşa\'ya sezonun ilk golünü attı
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Kasımpaşa maçıyla 35 gün sonra sahalara dönen Galatasaraylı Mario Lemina, mücadelenin 67. dakikasında oyuna girdi. 90+6. dakikada Victor Osimhen'in pasıyla skoru 3-1'e getiren golü atan Lemina, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, sakatlığının ardından Kasımpaşa maçıyla 35 gün sonra görev aldı ve bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile oynarken, Gabonlu futbolcu Mario Lemina sakatlığının ardından ilk maçına çıktı. 9 Eylül'de deplasmanda oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Lemina, tedavisinin ardından 21 kişilik kadroda yer aldı. Mücadelenin 67. dakikasında Aleksey Batrakov'un yerine oyuna giren 33 yaşındaki futbolcu 35 gün sonra görev aldı.

Müsabakanın 90+6. dakikasında Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Mario Lemina, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

Bu golle birlikte Mario Lemina, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Kaynak: İHA
Victor OsimhenGalatasarayKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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