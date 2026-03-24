Salah, Liverpool'dan Ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Salah, Anfield'da geçirdiği dokuz yıllık başarılı dönemi noktalayacak anlaşma konusunda Liverpool ile anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.