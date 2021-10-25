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Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı - Son Dakika

Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı

25.10.2021 09:21

Bu sezon fırtına gibi esen Salah, 5-0 kazanılan Manchester United maçında hat-trick yaptı. Mısırlı yıldız, Premier Lig'de Manchester United'a karşı Old Trafford'da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Liverpool, Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Manchester United'ı 5-0'la geçti. Tarihi hezimet pek çok ilkleri de beraberinde getirdi.

Mısırlı yıldız Salah, Premier Lig'de Manchester United'a karşı Old Trafford Stadı'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Manchester United 1955'teki 5-0'lık Manchester City mağlubiyetinden bu yana ilk kez sahasında gol atamadan 5 gol yedi.

"SADECE ÜÇ PUAN"

Tarihe geçen Salah, "5-0 kazanmak harika. Premier Lig'i kazanmayı daha önce başarmıştık. Ne gerektiğini biliyoruz. Burada büyük bir galibiyet elde ettik ama yine de sadece üç puan" ifadelerini kullandı.

"ÇILGINCA BİR SKOR"

Liverpool hocası Klopp, "Ne söyleyebilirim? Bunu bekliyor muydum? Hayır. Çılgıncaydı. Devre arasında onlara daha iyi oynamalarını söyledim ve inanılmaz iyi başladık. Oyunu kontrol ettik, mesele daha fazla gol atmak değildi, sadece daha fazla sakatlık yaşamadan çıkmaktı. Sonuç delice, tarihte böylesi var mı, yoksa biraz zaman alacak. 5-0, daha mutlu olamazdım, olağanüstü. Kesinlikle olağanüstü" değerlendirmesini yaptı.

Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı

Old Trafford Stadı, Manchester United, Premier Lig, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı - Son Dakika
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