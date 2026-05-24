Salah ve Robertson\'a Duygusal Veda

24.05.2026 21:42
Liverpool'un efsanevi oyuncuları Salah ve Robertson, Brentford maçıyla kulübe veda etti.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile Andrew Robertson, tarihi başarılar elde ettikleri kulüpte son maçına çıkarken duygusal anlar yaşandı.

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son hafta maçında Liverpool, evinde Brentford ile karşılaşırken müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi 58. dakikada Curtis Jones'un golüyle öne geçerken, 64'te Kevin Schade beraberlik golünü kaydetti. Liverpool, sezonu beraberlikle tamamlarken, Mohamed Salah ile Andrew Robertson için de anlamlı bir maç oldu. Sözleşmeleri sona eren Salah ve Robertson için Anfield tribünlerinde özel olarak koreografi hazırlandı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ve bu sezona da galibiyet serisiyle başlayan Arne Slot'un öğrencileri daha sonrasında inişli-çıkışlı performans sergiledi. Kırmızılar sezonu 17 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyetle 60 puan toplayarak 5. sırada bitirdi.

2017 yazında takıma dahil olan Salah, hem bireysel hem kulüp bazında tarihi başarılara imza attı. Premier Lig'de 4 kez gol kralı olurken, Liverpool formasıyla 442 maçta ter döktü. Salah, 257 gol, 123 asistlik performans sergilerken, 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı ve söz konusu sezonlarda en önemli oyunculardan oldu. Salah, Liverpool'da 2019 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken toplamda 9 kez kupa sevinci yaşadı.

Takımın İskoç yıldızı Andrew Robertson da Liverpool'a veda etti. Tribünlerin kendisine desteğine alkışlarla yanıt veren 32 yaşındaki oyuncuya kulübün efsaneleri de plaket takdim etti. Robertson da 9. sezonunu geçirdiği İngiliz ekibinde 378 maça çıktı ve 14 gol, 69 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

