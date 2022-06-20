Salbaş'ta başpehlivan İsa Göçen oldu - Son Dakika
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Salbaş'ta başpehlivan İsa Göçen oldu

20.06.2022 11:14
Salbaş'ta başpehlivan İsa Göçen oldu

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Salbaş Karakucak Güreşlerinde başpehlivan Tarsus Belediyesi'nden İsa Göçen oldu.

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Salbaş Karakucak Güreşlerinde başpehlivan Tarsus Belediyesi'nden İsa Göçen oldu.

Salbaş Karakucak Güreşleri koronavirüs pandemisi nedeniyle son birkaç yıldır verilen zorunlu aranın ardından bu yıl yeniden yapıldı. Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona çeşitli yaş ve kilolarda 500 güreşçi katıldı. İlginin büyük olduğu güreşler Salbaş Stadı'nda yapıldı.

Adana Milletvekili Orhan Sümer'in de izlediği müsabakalar büyük çekişmeye sahne olurken, Başkan Soner Çetin burada yaptığı konuşmada, "2014te göreve geldiğimizde Salbaş güreşlerinin ara verildiği gördük ve sürdürmeye karar verdik. Ata sporumuza sahip çıkacağımızı söyledik. Ama maalesef pandemi sürecinde Salbaş Karakucak Güreşleri de sekteye uğradı. Açık söylemek gerekirse buradaki paydaşlarımız bu yıl yapılmasını isterken biz havaların ısındığını söyleyerek gelecek yıl daha geniş katılımlı yapılmasını söyledik. Ama görüyorum ki onlar haklıymış. Yüzlerce gencimiz, güreşçimiz katılım gösterdi" dedi.

Müsabakalar sonunda finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Halil Hopur'a üstünlük sağlayan Tarsus Belediyesi sporcusu İsa Göçen başpehlivan oldu. İkinciliği Halil Hopur alırken Hatay'dan Enes Kargı ve Tarsus'tan Adem Uzun da üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Dereceye giren güreşçiler madalyalarını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den aldı.

Çeşitli illerden 500 güreşçinin katıldığı Salbaş Karakucak Güreşlerinde toplam 55 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı. - ADANA

YORUMLAR
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Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu Amasya Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salbaş'ta başpehlivan İsa Göçen oldu - Son Dakika

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