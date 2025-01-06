Salda Kayak Merkezi 2 Yıl Aranın Ardından Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Salda Kayak Merkezi 2 Yıl Aranın Ardından Yeniden Açıldı

Salda Kayak Merkezi 2 Yıl Aranın Ardından Yeniden Açıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi, 29 Aralık 2024'te kapılarını açarak kayak severleri ve doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı. Göl manzarasıyla benzersiz bir deneyim sunan merkez, kış turizminin geleceği olarak öne çıkıyor.

06.01.2025 12:28  Güncelleme: 12:37
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Türkiye'nin benzersiz kayak merkezlerinden biri, 2 yıl aranın ardından 29 Aralık 2024'te kapılarını yeniden açtı. Salda Kayak Merkezi, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Eşeler Dağı Tınaztepe mevkiinde yer alıyor ve sadece kayak severlere değil, doğa tutkunlarına da eşsiz bir deneyim sunuyor.

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Salda Kayak Merkezi, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyadaki sayılı göl manzaralı kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Beyaz karlar, yemyeşil ormanlar ve Salda Gölü'nün mavisiyle çevrili bu merkez, kayakçılara hem görsel bir şölen sunuyor hem de unutulmaz bir kış tatili vadediyor. Kayak severler, toplamda yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki pistlerde adrenalini yaşarken, göl manzarası eşliğinde benzersiz bir doğa keyfi yapıyor.

Salda Kayak Merkezi, 2 yıllık aranın ardından açılışını yaptığı 29 Aralık 2024'ten bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Yılbaşı tatilini de fırsat bilen binlerce ziyaretçi buraya gelerek hem karın hem de manzaranın tadını çıkardı.

Mustafa Turan: "Salda Kayak Merkezi, Kış turizminin geleceği"

Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, kayak merkezi hakkında yaptığı açıklamada, "Yeşilova, Salda Gölü ile tanınan bir yer. Gölümüz, Dünya Jeolojik Mirası listesine de dahil oldu ve bu Salda'nın uluslararası alandaki önemini daha da artırdı. Bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladık. Kışın ise Salda Kayak Merkezi ile turizmimiz devam ediyor. 2 bin metre rakımdaki merkezde kayak yaparken Salda Gölü'nün muazzam manzarasını izleyebilirsiniz. Yılbaşı tatilinde binlerce kayak severimiz buraya akın etti. Üç pistimizde ziyaretçilerimiz gönlünce eğlendi. Gelen vatandaşlarımız sadece Salda Kayak Merkezi'nde eğlenmiyor bu arada. Yolculuk esnasında da çok güzel manzaralarla karşılaşabiliyor. Bir taraftan Salda Gölü manzarası, diğer taraftan Doğa Koruma ve Milli Parkların doğaya saldığı geyikleri görme ihtimaliniz var. Bu yüzden doğa severleri Salda Kayak Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ise "Yeşilova adeta cennetin dünyadaki iz düşümü" diyerek Salda'nın sunduğu güzellikleri anlattı. Kurd, "Bu sene çok verimli bir yağış oldu. Kayak merkezimiz de bu sene açıldı. Kayak merkezimiz ilçemize yaklaşık on beş dakika uzaklıkta. Dışarıdan gelenler için ilçe genelinde yaklaşık 136 odalı konaklama kapasitemiz var. Bu da yaklaşık 270 yatak kapasitesine tekabül ediyor. Kayak severleri doğayla baş başa kalmak isteyenleri, gezerek, dinlenerek, huzur içerisinde bir tatil geçirmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Salda Kayak Merkezi 2 Yıl Aranın Ardından Yeniden Açıldı - Son Dakika

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