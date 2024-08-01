Salih Korkmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 20 km yürüyüş yarışını 45. sırada tamamladı - Son Dakika
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Salih Korkmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 20 km yürüyüş yarışını 45. sırada tamamladı

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz, erkekler 20 km yürüyüş yarışında 45. sırada yer aldı. Korkmaz'ın derecesi 1.29:05 oldu ve organizasyona veda etti. Altın madalyayı Ekvadorlu Brian Daniel Pintado kazanırken, ikinci ve üçüncü sıraları Brezilyalı Caio Bonfim ve İspanyol Alvaro Martin elde etti.

01.08.2024 11:03
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışını 45'inci bitirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında erkekler 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Salih Korkmaz, 1.29: 05'lik derecesiyle 45'inci oldu ve organizasyona veda etti.

Bu disiplinde altın madalyayı 1.18.55'lik derecesiyle Ekvadorlu Brian Daniel Pintado kazanırken Brezilyalı Caio Bonfim 1.19: 09 ile ikinci, İspanyol Alvaro Martin ise 1.19.11 ile üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Salih Korkmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 20 km yürüyüş yarışını 45. sırada tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salih Korkmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 20 km yürüyüş yarışını 45. sırada tamamladı - Son Dakika
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