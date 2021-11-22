Salih Özcan, attığı golle takımı FC Köln'e 1 puanı getirdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih Özcan, Almanya'da manşetleri süslüyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln 'de forma giyen Salih Özcan , Almanya'da manşetleri süslüyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu takımının Mainz 05 deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Almanya Bundesliga'nın 12'nci haftasında Köln, deplasmanda Mainz 05'in konuğu oldu. 4 maçlık galibiyet hasretiyle sahaya çıkan Köln, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 1 puanı Salih Özcan'ın golüyle kurtardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun attığı gol, Almanya'da geniş yakın buldu. Takımın önemli isimlerinden Modeste'nin sakatlığı nedeniyle forma giymediği karşılaşmada Salih'in takımını sırtladığı haberlerine yer verildi. Almanya'nın Express gazetesinde Salih'in performansına manşetlerde yer verildi. Haberde, Salih Özcan'ın attığı golle Köln'ü mağlubiyetten kurtardığına, işaret edildi. Köln, Bundesliga'da 12 maçta sonunda topladığı 15 puanla, 12'nci sırada bulunuyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Köln, 5 maçtır galibiyete hasret durumda. Salih Özcan, bu sezon Köln formasıyla 12 maçta görev aldı. Bu maçların 8'ine ilk 11'de başlayan Salih takımına 1 gollük katkı yaptı.

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