Salih Özcan, Borussia Dortmund'da! - Son Dakika
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Salih Özcan, Borussia Dortmund'da!

23.05.2022 12:43
Salih Özcan, Borussia Dortmund'da!

Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln'de forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Köln U17, U19 ve Köln 2 formalarını terletmesinin ardından 2016 yılında A takıma yükselmişti. 1998 yılında Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen Özcan, Köln formasıyla geçen sezon çıktığı 31 Bundesliga maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

(Yunus Kılıç - İHA)

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Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı açıkladı Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı açıkladı
Kaynak: İHA

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