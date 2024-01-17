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Salih Uçan: Fernando Santos'un gelmesiyle işler yolunda gidiyor - Son Dakika
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Salih Uçan: Fernando Santos'un gelmesiyle işler yolunda gidiyor

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Uçan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldikleri maçın ardından Fernando Santos'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle işlerin yolunda gitmeye başladığını söyledi. Salih, hocanın verdiği örnekler ve maç analizlerinin hoşlarına gittiğini belirtti.

Salih Uçan: Fernando Santos\'un gelmesiyle işler yolunda gidiyor
17.01.2024 - 00:05,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta milli oyuncu Salih Uçan, Fernando Santos'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle işlerin yolunda gitmeye başladığını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Hocamızla beraber ikinci maçımıza çıktık. Birini de tribünden izlemişti. Hoca geldiğinden bu yana işler yolunda gidiyor. Hocamızın verdiği örnekler, maçlarımızı izlemesi ve bir anda 5-6 maç öncesinin analizleri ile karşımıza çıkması hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Salih, devre arasında oyundan çıkmasının ise yorgunluk nedeniyle olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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